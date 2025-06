Mõned linnad võtavad sind vastu, nagu oleksite vanad tuttavad, Praha on üks neist. Juba lennukist paistab roheline lopsakus, inimesed on soojad, kuid tagasihoidlikud ja hinnasildid tekitavad kahtlust, et midagi on lõppu ununenud lisamata. Tallinnast saab kuni oktoobri lõpuni jälle mitu korda nädalas Prahasse lennata ja kahe tunniga oled kohas, kust naljalt lahkuda ei raatsigi.

Kui see linn oskaks rääkida, jutustaks ta oma mälestustest lugusid suurest armastusest, aga ka luhtunud lootustest ja murtud südametest. Just see mitmekihilisus (mitte segi ajada kahepalgelisusega), ongi minu jaoks üks Praha suurimaid võlusid ja saladusi.