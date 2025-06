Lennujaamad on kohad, kus põimuvad inimesed igast eluvaldkonnast — väsinud ärimehed, elevil seljakotirändurid, nutvad lapsed ja stressis personaliliikmed. Just see sulam muudab lennujaamad ideaalseks areeniks ootamatutele ja sageli täiesti pöörastele olukordadele. Mõned neist lugudest on nii absurdsed, et neid võiks pidada väljamõeldiseks — ent kõik järgmised juhtumid on tõestisündinud ning pärinevad lennujaamadest üle kogu maailma.