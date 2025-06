INTERVJUU | Kristin Davis: «Mõtlesin, kas läksime selle kostüümiga liiga kaugele...»

On seriaalitegelasi, kes unustatakse hooaja lõppedes – ja on neid, kes jäävad meiega aastateks. Charlotte York kuulub kahtlemata viimaste hulka. Tõelise New Yorgi daami kehastus, kelle klassikaline stiilitunnetus, suur süda, romantiline maailmavaade ja siiras pühendumus perele on teinud temast ühe armastatuma tegelaskuju sarjas «Seks ja linn». Nüüd, kui jätkusarja «Ja ongi käes...» (And Just Like That...) uus hooaeg käib, jagas Charlotte’i kehastaja Kristin Davis oma mõtteid, mälestusi ja rõõme sarja kolmandast hooajast. Selgus, et Charlotte’i maailm pole kunagi olnud nii värvikas – ja ka päris elu ei jää temast sugugi maha.

Mis tunne on olla tagasi juba kolmandat hooaega sarjas «Ja ongi käes...» (And Just Like That...)?

See on suurepärane. Mõnikord on hooaegade vahed nii pikad, et me lihtsalt januneme selle eetrisse jõudmise järele. Täpselt nii me end sel korral tunneme. On nii äge, et see lõpuks eetrisse jõuab ja saame kõigile näidata, mida tegime. Ma armastan seda hooaega. See on visuaalselt väga kaunis ja meil on suurepärased võttepaigad.

Kui sa stsenaariumi saad, kas see on sinu jaoks täiesti uus? Või pead sa enne Michael Patrick Kingiga neid vestlusi… kuidas see protsess käib?

Michael Patrick King kaasab meid protsessi. Igal hooajal istume koos maha ja ta räägib suurest plaanist – kus Charlotte parasjagu on, mis probleemidega ta maadleb ja mis temaga sel hooajal toimub. Mõnikord juhtub aga nii, et selle vestluse ja stsenaariumi kättesaamise vahele jääval ajal on midagi muutunud või on leheküljel asjad veidi teistsugused, kui ootad. Siis tuleb ette hetki, kus mõtled: « Oo, ma ei saanudki aru, et see teema nii suur asi on! » See osa on huvitav. Aga kui jõuad ettelugemisele, siis on tõesti põnev näha, kuidas teised inimesed neid samu ridu ette kannavad ja valjusti ütlevad. Ettelugemised on üsna võluvad – nagu väikesed lavastused.

Kristini sõnul on Charlotte'i fännid väga armsad. Foto: Kaader sarjast/HBO