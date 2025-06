Elu erilisim hetk võib sülle joosta seal, kus seda kõige vähem ootad. Järgnev võib kõlada nagu tänapäeva muinasjutt, ometi on see viimase silbini tõestisündinud lugu.

Higine mees kihutab kohale. Järgmine sirutab juba käe, et kibekiirelt kiip haarata ja teatejooks saaks jätkuda. Ega siin pole aega raisata – kamba peale on ju vaja läbida 351 kilomeetrit, mis tähendab lakkamatut jooksmist umbkaudu 35 tundi jutti.

Aga mis nüüd siis toimub? Mees viskub hoopis ühele põlvele maha ja teeb vahetust ootavale jooksukaunitarile abieluettepaneku. Korraga on kõigil tiimikaaslastel liigutuspisarad silmas. Võõrastelgi on!

Selliseid hetki näeb ainult romantilises filmis, mõtleb skeptik. Aga ta eksib! Just niisugune ülendatud reaalsus on ainulaadse jooksu «Tipust Topini» argipäev. «Jah, abieluettepanekuid vahetuspunktis on meil tehtud, mis jäävad kogu eluks meelde,» jutustab jooksusündmuse «Tipust Topini» peakorraldaja Sten-Eric Uibo. «Lausa kaks korda.» Mida põnevat toimus rajal sel aastal?