Moemaailm on kirju ning erinevaid stiile on lõpmata palju. Ühel päeval nägin tibukollases riietuses meest ning uskumatul kombel oli tal ka tibudega seljakott. Kuna see riietus tundus minu jaoks äärmiselt eriskummaline, otsustasin erinevaid moetrende ja aksessuaare lähemalt uurida.