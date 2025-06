Kui kodu tundub väsinud või vajab enne müüki värskendust, ei tähenda see alati suuri kulutusi ega kapitaalremonti. Sisekujundaja Kristel Kaljuste usub, et läbimõeldud pisimuudatused, nagu õigesti valitud tekstiilid, toon toonis värvilahendus või lihtsalt asjade ümberpaigutus, võivad muuta kogu ruumitunnetust. Oma töös aitab ta klientidel luua kodu, mis pakub rõõmu, rahu ja inspiratsiooni – olgu selleks üürikorter, müügile minev kinnisvara või lihtsalt enda unistuste pesa. Kaljuste jagab lihtsaid, kuid nutikaid soovitusi, kuidas kodu värskendada nii, et tulemus oleks esteetiline, isikupärane ja eelarvesõbralik.