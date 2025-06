Tõepoolest, arusaam, et koeraomanik peab igal hetkel oma koera kontrollima ja allutama, on väga levinud. Seda on ka tänavapildis näha: koeri hoitakse väga pinges ja lühikese rihma otsas, nuuskimiselt tõmmatakse kiiresti eemale või ei lasta selle kallale asudagi. Mõni ei luba oma koeral sisuliselt peadki pöörata – kohe järgneb järsk rihmatõmme. Ikka on inimestel vaja kuhugi kiirustada, jõuda punktist A punkti B, täis saada sammud. Kuid mida vajab jalutuskäikudel koer?

Füüsiline aktiivsus on vaid üks jalutuskäigu eesmärkidest. Vähemalt samavõrd tähtsad on emotsioonid ja sensoorsed kogemused, mida koer jalutuskäigult saab. Koera heaolu arvestades on äärmiselt oluline, et koer saaks käituda liigiomaselt ehk olla koer. Lisaks looduses möllamisele (vihje neile, kes suures puugihirmus jalutavad oma koera vaid asfalteeritud linnatänavatel) tähendab see muu hulgas ka lõhnataju rakendamist.