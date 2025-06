TEADLASED KINNITAVAD Seda tüüpi valk võib pikendada eluiga

Hiljutises uuringus leiti nimelt seos taimse valgu tarbimise ja väiksema suremusriski vahel, vahendab Real Simple. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus leiti, et suur loomse valgu, sealhulgas töödeldud ja töötlemata punase liha, tarbimine oli seotud suurenenud krooniliste haiguste riskiga. Taimepõhine valk, nagu kaunviljad, pähklid ja muud täisteraviljad, olid aga seotud väiksema kroonilistest haigustest põhjustatud suremuse riskiga. Teadlased leiavad, et tõestatud seos vajab veel täiendavaid uuringuid, et esimene samm selle suunas on juba tehtud.