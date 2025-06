KÕIGEST 24 TUNNIGA Teadlased avastasid ülilihtsa viisi, kuidas unetusest lahti saada

Unetust võivad põhjustada stress ja ärevus. Öösiti on emotsioonid tugevamad ja elatakse päeva jooksul kogetut läbi. The Independent'i andmetel leiti ajakirjas Sleep Health avaldatud hiljutises uuringus, et üleminek puuviljavabalt dieedilt viie tassitäie puuvilja tarbimisele päevas aitab öösiti paremini magada.