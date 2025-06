Ajaratas võib ju armutult ringi käia, aga veendumus, et intellekti taset näitab automaatselt koolimaja, kust tuldud, on igavene. Eriti nende seas, kes iseendale rindu tagudes üritavad bravuurikalt väita, et ei loo nad mingit klassiühiskonda ega õhuta viha millegi vastu – nemad teavad selliseid asju, sest nad on elu käinud ja elu näinud. Samas aga ei ole nendel samadel elumere lainetel seilajatel mingit muret vibutada rusikat riigi poole ja nõuda, et asjad oleksid nii, nagu tegelikult olema peab – nende arvamuse järgi.