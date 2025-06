Tartus tegutsenud pedofiilist pastor pani kõik oma kuritööd filigraanselt päevikusse kirja

«Jumalateenrid ja ka kõik teised usuapologeedid püüavad ikka väita, et usk ja religioosne kasvatus tegevat inimesi headeks, ausateks, õilsateks ja väärikateks ning tõstvat kogu ühiskonna kõlbelist taset.» Sellise lausega algas juulis 1961 ajalehes «Edasi» artikkel pealkirjaga «Tutvugem pastor Vipperiga!». Loos rullus lahti aga karm pedofiiliajuhtum, mille avalikustamine toonastes oludes kandis tõenäoliselt pigem kirikuvastase propaganda eesmärki. Oli ju laialt teada, et Nõukogude Liidus kuritegevus «puudus», seetõttu on see harukordne, et millestki taolisest inimestele nii detailselt räägiti.