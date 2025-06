Vana käsikiri sisaldab häirivaid ja raskesti tõlgendatavaid sõnumeid, mis on juhtinud teadlasi järelduseni, et muistne tsivilisatsioon üritas hoiatada inimkonda võimalike katastroofide eest ning kirjeldada universumi varjatut tähendust. Mõned seostavad käsikirja müütilise Eenoki raamatuga, millele on omistatud prohvetlikke teadmisi inimkonna alguse kohta.