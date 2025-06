Pole vaja suuri summasid ega keerulisi reise – mõnikord on paradiis vaid 20-eurose lennu kaugusel. Kas tahaksid suvel reisida, aga rahakott on õhuke? Pole probleemi! SkyScanneri värske info paljastab, millised Euroopa sihtkohad on hetkel kõige soodsamad – mõned neist lausa alla 20 euro. Ja mis veelgi parem: mitmesse neist saab ka otse Tallinnast või väikese vahemaandumisega läbi Londoni või mõne muu sõlmlinna.