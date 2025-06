Suhted saavad tihti alguse kõige ootamatumatel hetkedel – keset ööd burgeriputka järjekorras või keset elumuutusi, mil hing vajab uut algust. Just nii sai alguse ka Katri lugu. Pärast rasket ja kurnavat lahkuminekut leidis ta end taas elule avanemas – esmalt sõprus, siis suhe, mis tõi tagasi elevuse ja turvatunde. Kuid mida teha siis, kui kirg hääbub ja armastav kaaslane muutub aja jooksul lihtsalt… korterikaaslaseks? Katri lugu räägib sellest, kuidas üks suhe sai alguse soojast toetusest, ent lõppes mõistmisel, et mõnikord on parem lahkuda, kui jääda.