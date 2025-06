Võrdluseks toob dr Goswami välja karud – tema sõnul «antikassid». Karuliikide seas leidub kõike alates taimtoidulistest pandadest kuni liha söövate jääkarudeni. See mitmekesisus võib olla huvitav, aga see tähendab ka, et ükski neist pole täiesti oma rolli valitseja. Kassid, vastupidi, keskenduvad ühele strateegiale – küttimisele – ja teevad seda niivõrd täpselt, et isegi teised loomaliigid, kes on püüdnud neid jäljendada (nagu mõned haruldased kukkurloomad või väljasurnud krepodontid), pole suutnud samas nišis püsima jääda.

Kasside liikumine, nende kõnnak, vaikne varitsus, hüppekiirus ja instinktiivne oskus maanduda alati käppadele – kõik need on näited sellest, kuidas keha toetab täiuslikult eesmärki. See pole õpitud käitumine, vaid sisseehitatud oskus. Nende kehad on nagu valmis tööriistad, mida pole vaja häälestada.

Sama kehtib ka kodukasside kohta. Neil on olnud tuhandeid aastaid aega inimesega koos areneda, kuid nad pole kunagi kaotanud oma iseseisvust. Nad ei allu käskudele, neid ei dresseerita nagu koeri. Nad ei vaja inimest, vaid valivad ise, kellega suhelda. Ja just see – nende iseteadlik, sõltumatu side – teeb kassiarmastuse nii eriliseks. Kui kass sind omaks võtab, on see aus ja omakasupüüdmatu. See ei põhine vajadusel, vaid valikul.

Kasside valmidus eksisteerida täpselt sellisena nagu nad on, võiks olla meilegi eeskujuks. Me elame ajastul, kus pidev areng, mitmekülgsus ja müra on norm. Kassid esindavad vastupidist: rahu, fookust ja täpsust. Nende evolutsiooniline täiuslikkus peitub selles, et nad ei püüa olla kõikidele meele järele – nad on meistrid ühes asjas ja see on piisav.

Nii et võib-olla pole kassid täiuslikud ainult teaduslikus mõttes. Võib-olla peegeldavad nad midagi sügavamat – ideed, et piisavus ei tule pidevast muutumisest, vaid teadlikust rahulolust iseendaga. Ja kui kassid on selles juba tuhandete aastate jooksul edukalt hakkama saanud, võib-olla peaksime meiegi neilt midagi õppima.