5 KÕIGE HARULDASEMAT PAIKA Kas tead seda kohta Maal, mis on kosmosele lähemal kui ükski linn?

Socotra saar, Jeemen – nagu teine planeet

Socotra saar India ookeanis on nii kummaline, et NASA uurijad on naljatledes öelnud, et see meenutab rohkem Marsi kui Maad. Saare taimestikust umbes 37 protsenti on unikaalne, st ei kasva mitte kuskil mujal maailmas. Kõige tuntum on lohepuu, mille veripunane mahl meenutab tilkuvat verd.