Külm keha vannitoas, tosin tabletti käeulatuses: USA telekoka surma šokeeriv reaalsus

Claxtoniga abielludes sai temast ka kasuema mehe 22-aastasele pojale Javierile. «Lapsed ei olnud mul kunagi päriselt plaanis,» tõdes kokk mõned kuud tagasi. «Mulle meeldib olla tädi. Mul on vennatütred ja vennapojad. Nii et ma mõtlen, et kasuemaks olemine on minu jaoks just paras kogus lapsevanemaks olemist.»

Ootamatu surm

Naise surm tuli paljudele ootamatult. Burrelli Food Networki kolleeg Melba Wilson (alumisel fotol koos Burrelliga) tõdes, et telekokk oli enne oma surma täie tervise juures ning elav. Wilson rääkis Burrelliga möödunud nädalal, nad arutasid karaoke ja lauamängude teemadel, vahendab Page Six. «Anne'iga oli kõik korras. Eile ärgates, kuuldes eile, et ta ei ole enam meiega, see on laastav. See on šokeeriv. See on uskumatu, et keegi nõnda elujõuline ei ole enam elavate seas,» tunnistas 50-aastane Wilson.