HEA ELU TEEJUHT Prassimine ja torupillimäng – eestlasele tähtis

1934. aastal käis riigikogus kõva debatt: suvistepüha ning usupuhastuspüha vahe tuleb puhkepäevata õige pikk, oleks ühte püha juurde vaja, et töörahvas linnas saaks värske õhu kätte, ja ka talunikud saaksid endale vaba päeva lubada, sest külv on selleks ajaks läbi. Riigikogu saadikute põhiline murekoht oli, kuidas teha nii, et võidupüha ei muutuks «logelemise ja jooma pühaks» (tsiteerides Põllumeeste Kogude saadikut Karl Tamme).

Võnnu lahingust saab nüüd 106 aastat ja jaanilaupäev on meil just nimelt selline, nagu 34. aastal Toompeal kardeti. Kaitseliit korraldab kena võidupüha paraadi – sedapuhku Pärnus –, ülejäänud maarahvas on elevil «logelemise ja jooma pühaks» valmistudes. Šašlõkk on poeriiulitelt otsas, käsitööõlled külmas ja raadio Kuku manitseb väsimatult, et leitagu oma lõkkeseltskonnast ükski, kes säilitab selge pea ja toimetab pärast Koidu ja Hämariku kohtumist väsinud rahva kodudesse laiali.