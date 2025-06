FOTOD Eesti zooloogi kaamera ette jäi üliharuldane loom: see on äärmiselt ebatavaline

Piison Euroopas

Kukkurhunt, buldogrott, siniantiloop, Euroopa piison. Kõiki neid liike iseloomustab see, et nad on looduses välja surnud, aga viimane loom nimekirjas on mõnes mõttes eriline. Sarnaselt Ameerika piisonile kannatas ka Euroopa piison inimtegevuse tõttu. Pärast dekaadi üleküttimist ja elupaikade kadumist säilis 20. sajandiks Euroopas ainult kaks gruppi või populatsiooni piisoneid. Üks neist populatsioonidest elutses Kaukasuse mäestikus ja teine Poolas Bialowieza ürgmetsa aladel. Aastal 1919 tapeti viimane piison Poolas Bialowieza ürgmetsas ning ei läinud palju aega, kui salakütid tapsid ka viimase isendi Kaukaasias. Ühtede andmete järgi toimus see 1923. aastal, teistel andmetel 1927. aastal. Seega on Euroopa piisoni näol tegemist liigiga, kes suri loodusest täielikult välja.