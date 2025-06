NÄDALA AED Käepärastest taimedest looduslik sääsepeleti

Nagu kõiki kahjureid, on ka vereimejaid putukaid võimalik eemale hoida eksitamise teel ehk lõhnapeletite abil. See tähendab, et objekt peab lõhnama tavapärasest hoopis võõralt ja putukale ebameeldivalt. Selleks võib kasutada aromaatseid eeterlikke õlisid sisaldavaid taimi, eriti ei meeldi sääskedele ja paljudele teistele putukatele tsitruste, müntide ja lavendli lõhn. Tõhusad on ka eukalüpt ja teepuu, mis meie aedades küll ei kasva, ent mille tilku apteekides müüakse.