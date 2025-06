Muu hulgas soovitab ta kirglikele grillijatele soetada liha sisetemperatuuri mõõtmiseks lihatermomeeter. See maksab vaid kuue euro ringis, aga kui liha on küpsetatud õigele sisetemperatuurile, on tulemus maitsvam ja mahlasem. «Maitsevahe on nagu öö ja päev,» kinnitab kokk, soovitades grillida ka juustukuubikuid. Need on head niisama, aga ka suvesalati komponendiks.