Beverly Hills

Kas staarid on üldse staarid, kui neil ei ole Los Angeleses kinnisvara? Swift on Beverly Hillsis aastate jooksul korraga omanud lausa kolme kinnisvara. Küll aga on popstaar praeguseks kaks neist juba maha müünud.

2018. aastal müüs Swift maha oma Cape-Cod-stiilis villa ja teenis sellega neli miljonit dollarit. Lisaks müüs Swift maha ka ühekorruselise, kuid uhke külalistemaja, mille eest sai ta 2,65 miljonit dollarit.

2015. aastal soetatud villa on aga siiani Swifti nime all. Popstaar maksis 1934. aastal ehitatud villa eest 25 miljonit dollarit ja üle 1000-ruutmeetrises villas on seitse magamistuba ning kaheksa vannituba. Varem kuulus villa Hollywoodi produtsendile Samuel Goldwynile.