Maailma vallutab karvane kaos: mis on Labubu ja miks kõik seda tahavad?

Labubu on Hiina mänguasjatootja Pop Marti loodud tegelaskuju, pärit «The Monsters» nimelisest mänguasjade sarjast. Labubud lõi ettevõttele Hongkongis sündinud kunstnik Kasing Lung. Tegelane ise meenutab midagi mõmmi, haldja ja koletise vahepealset – teravate kõrvade, suurte silmade ja üheksa paljastatud hambaga kollike.

Labubu on olemuselt hea südamega, kuid nagu ametlikul veebilehel märgitakse – tema abivalmidus lõppeb sageli vastupidise tulemusega.

Mänguasjade sari «The Monsters» on omakorda jagatud erinevatesse kollektsioonidesse, nagu «Big into Energy», «Have a Seat», «Fall in Wild» ja teised. Lisaks Labubule on sarjas ka nende hõimu juht Zimomo, poiss-sõber Tycoco ja sõber Mokoko, mis samuti suurt populaarsust naudivad.

Labubude fännideks on ka ülemaailmsed kuulsused, nagu Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian ja K-popi superstaar Lisa. Labubu ei ole lihtsalt nukk – see on nähtus.

Labubud ei ole mõõdult suured ning eriti populaarne on need riputada aksessuaarina kõigile nähtavalt oma koti külge. Foto: Go Nakamura / REUTERS / Scanpix

Plahvatuslik edu

Nagu mainitud, on Labubu Hiina ettevõtte Pop Marti vara. Ettevõtte lõi 2010. aastal ärimees Wang Ning ning algul tegeleti põhiliselt Hiina odavkaupade müügiga. Pöördepunktiks oli pimekastide ehk nii-öelda üllatuskarpidega turule tulemine. Tegemist on karbiga, mille klient endale ostab, kuid mille sisu pole kliendile teada.