Regulaarne koristamine annab turvatunde, et kodu on korras, pinnad säravad ja õhk justkui värskem. Kuid isegi hoolas koristaja võib teha vigu, mis annavad ainult puhtuse illusiooni ja reaalsus on veidike teine. Mõned harjumused, mis tunduvad loogilised või mugavad, võivad hoopis vähendada koristuse tõhusust ja soodustada mustuse levikut.