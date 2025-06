Armastuse draama lennukis – reisija vastus kentsakale olukorrale pani pardatäie inimesi aplodeerima

Pilt on illustreeriv.

Lennureis on mugav viis punktist A punkti B jõudmiseks, kuid mitte alati ei saa sa silma looja lastes seda rahulikult mööda saata - vahel võib tavapärasest reisist saada ka täielik tsirkus. Viimasel ajal on üha enam sotsiaalmeediasse jõudnud juhtumeid, kus reisijate isekus, ootamatud olukorrad või lihtsalt veidrad karakterid on pannud kogu lennuki kihama. Toome teieni valiku kõige kummalisematest ja meeleolukamatest lennureiside juhtumitest — alates kirevatest kanadest kuni ootamatu armastuslooni keset lennukiistmeid.