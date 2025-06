Nõuanded lemmiku jahutamiseks: milline temperatuur võib koerale eluohtlikuks saada?

Veterinaaride sõnul algab koerte jaoks ohtlik temperatuur juba üle 26–30 °C. Mõned koerad hakkavad kuumust tundma isegi siis, kui inimestele on ilm veel talutav. Suure kuumuse ja kõrge õhuniiskuse koosmõju võib olukorra eriti raskeks muuta. Võrdluseks: inimese normaalne kehatemperatuur on umbes 37 °C, kuid koeral on see umbes 38,3–39,2 °C, mistõttu tundub sama õhutemperatuur koerale intensiivsemalt.