TASUB TEADA ⟩ Pühad võivad tervist tappa, aga samavõrra ka turgutada. Valik on sinu!

Kuidas pühadeajast viimast võtta? Mine õue! Üle Eestimaa on laotunud kaunis talveilm ja võrratud valged jõulud. Siin 21 ideed, kuidas talvest täiel rinnal rõõmu tunda.

Iga kord kui sõidame mõnel talvisel nädalalõpul metsamajakesse jääb mul imestusest suu lahti. Härmas mets on imeline, uinuv loodus lummav ja talvises vaikses metsas tunned end kui paradiisis. Loomi ja loomadest jälgi on kõik kohad täis. Aga kus siis inimesed on? Miks neid ei ole? Kas nad tõesti ei tea kui ebareaalselt ilus siin talvel on?

Suur osa rahvast usub, et metsa minnakse suvel. Ehk sügis ja kevad tulevad ka veel kuidagi kõne alla, aga talv - ei! Sest on külm. Mis jutt see on? Inimeseloom ei pea ju isikliku kasuka peale lootma. Pane soojalt riidesse ja tunne elust rõõmu!

Talv sobib metsas pikniku pidamiseks niisama hästi kui iga muu aastaaeg. Foto: Shuttestock

Talvepiknik - seda peab proovima!

Üks kõige mõnusam asi, mida ma tean, on talvine piknik. See pole midagi radikaalset - varu mõned loomanahad, pehmed padjad, alpakapleedid, termosega soojad joogid kaasa ning mõnulemine metsa all võib alata.

Sama saab teha kodusel terrassil - seda pole isegi lumest vaja täiesti puhtkas rookida ja juba saab ka talvest rõõmu tunda! Põhitrikk - hoia pea ja jalad soojas, siis ei tee miinuskraadid midagi. Sätid mõned küünlad lume sisse meeleolu lisama ja lihtsalt naudid seda kuidas aeg peatub.