TOP 20 ⟩ Taevast alla sadanud ussidest Eestisse reisinud turisti vangi saatmisega: aasta parimad reisilood

Videot näinud inimesed sattusid Eilishi tagasihoidlikkusest vaimustusse ja arvasid, et lauljanna väärib kõvasti kiitust, et ta eralennukiga lendamise asemel palju keskkonnasõbralikuma valiku tegi. Mõned targad fännid lisasid, et Eilish suhtub väga tõsiselt keskkonnaprobleemidesse ja kuigi maailmakuulsal staaril on piisavalt raha, et enda lennukiga lennata, on ta avalikult öelnud, et ta ei taha keskkonda saastavate tegurite tõttu niimoodi reisida.