Vahva klientide tervitaja: Austraalia lambakoer Villi käib iga päev peremehega tööl

Üldiselt on minu jaoks koer peremehe peegel ja koera pealt on näha, kes on kes. Kahjuks on praegu liigagi palju koeri, kellega on liiga vähe tegeletud, sotsialiseerimata, puudub elementaarne kuulekus.

Villi tutvustus ettevõtte kodulehel. Foto: Erakogu

Iseloomult on Villi väga pehme ja on rõõmus kõigi inimeste ja teiste koerte üle. Kõigiga peaks mängima ja suhtlema ning siis lõpuks ka üle lakkuma. Muidugi ei tohi unustada, et tegemist on suhteliselt võimuka tõuga, tugeva karjainstinktiga ning tegemist on isase koeraga, st piiride ja reeglite seadmine nõuab veidi rohkem sihikindlust, närve ja kannatlikkust. Rännak pole olnud kerge, aga selle eest seiklusrikas ja väljakutsuv. Selle väljakutsega ma olen arvestanud ja eks meil kindlasti on nii mõnigi nurk lihvida, kuna ta alles 1-aastane ja eks nad (isased koerad) nii sama lihtsalt alla ei anna ning üritavad mingi aeg veel troonide mängu mängida.

Kas tal on mõni eriline silmapaistev omadus või oskus?

Tal on uskumatu oskus rakendada valikulist kuulmist, eriti laste puhul. Minuga see oskus tal ei rakendu ja kuulekusega on kõik korras. Talle väga meeldib minuga trikke harjutada, eriti hüppamist erinevatele objektidele ja sealt maha, siis ta läheb eriti käima.

Kuidas Villi tööpäevad mööduvad? Mida kliendid temast arvavad?