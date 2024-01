KRÕBEDA KÜLMAGA MATKABUSSIS ⟩ Vaprad eestlased kogevad Itaalias ärevaid hetki

Külma eest ei pääse

Enne reisi tegi paar bussile ka mõned uuendused, et reis ikka muretult kulgeks. «Panime külmatõkkeks bussile kardinad ja saime päikesepaneeli korda. Siin mägede vahel on iga päev väga päikeselised ilmad ja aku laeb vabalt paari tunniga täis. Plaanime teha nii, et me pargime mägilinnadele võimalikult lähedale ja elame seal, aga me ei pea linna sõitma selleks, et näiteks elektrit saada,» jagab Kris.

Paar aga tunneb omamoodi rõõmu sellest, et neil bussis üsna vähe ruumi on. «Talvel bussis olles on ka natuke kitsam kui suvel, sest soojad riided ja kohmakad mäeriided võtavad palju ruumi. Peale mägedes olemist on vaja veel asju kuivatada ja see on päris koomiline, mis lahendusi oleme välja mõelnud! Majas olles on kerge asjad kuskile kappi ära panna ja asi ants, aga siin peame jälle mõtlema, et kuidas meil saaks olla veel vähem asju, et meil endal oleks rohkem ruumi. Arvan, et see on ülimalt tore, et väikeses bussi pole meil ruumi ületarbimisele ja see teeb meid veelgi minimalistlikumaks. Oleme aru saanud, kui vähe on tegelikult vaja heaks eluks,» rõõmustab Kelly.