INSPIREERIV ⟩ Kanadalane, kes õppis eesti keele ära äpi kaudu: «Te ei ole üldse nii tagasihoidlikud, kui arvate!»

Milline on sinu arust eesti keel?

See on väga eriline ja ilus, aga päeva lõpuks on tegu keelega nagu iga teisegagi — see on viis suhtlemiseks ning sellel on kõik keelele omased tunnused olemas (tegusõnad, nimisõnad, käänded, pöörded jne). See on minu meelest väga loogiline keel — käändeid on palju, aga need on väga lihtsad.

Ainus, mis tundub mulle väga raskena ka täna, on see, millal kasutada esimest kolme käänet. Teen selles vigu kogu aeg. Minu meeles kõige raskem asi eesti keeles on millal kasutada esimest 3 käänet.

Sa oled käinud siin nüüd mitu korda. Mis sulle Eesti puhul meeldib?

Esiteks, meeldib mulle väga Tallinna vanalinn. Kuigi Euroopas on neid palju, siis Tallinna oma on eriti äge.

Teiseks, mulle väga meeldib siinne laulmis- ja muusikakultuur. Rahvalaulud on alati lõbusad ja Eestis on neid palju. Mulle meeldivad veel šoti-, iirimaa või kanada rahvalaulud ning sõpradega laulame neid tihti. Ka siin Eestis ja see on alati ülilahe olnud.

Ja kolmandaks, inimesed. Ma ei tea, kas sellepärast on kõik nii sõbralikud ja toetavad minu suhtes, et olen teinud justkui midagi haruldast. See, et inimesed on kannatlikud ja lasevad sul proovida, on ülimalt oluline keele õppimiseks.