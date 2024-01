INTERVJUU ⟩ Heiki Valner vaprast Vuntsist: paljud ei uskunud, et temast asja saab

Kas Vuntsi edulugu on ka sinu kui kogenud loomapäästja arvates kuidagi teistest erilisem?

Vunts vedas tookord Loomapäästegrupi tegelikult kriisist välja. Tänu tema poolt kogutud annetustele sai terveks ravida veel palju teisi loomi, kes olid väga palju kannatanud. See ongi just eriti tore selle loo puhul, et tõesti selline huvi oli tema vastu. See oli igas mõttes hea edulugu. Oleks muidugi tore, kui selliseid asju ei juhtuks, aga midagi ei ole teha, nad on varasemalt juhtunud ja juhtuvad ka edaspidi, varasemalt ei olnud võimalik neid loomi absoluutselt aidata, aga loomaarstiteadus on edasi arenenud ja meil on võimalik neid nüüd ravida.

Vuntsi ravi läks lõpuks maksma kuskil kümme tuhat eurot, kas on olnud mõni loom veel, kellel on nii suur arve olnud?

Ma ei oska öelda, ma ei ole niisugust edetabelit teinud. Need väga rasked loomad kipuvad kõik, kellel on korduvad operatsioonid, sinna kuskile kümne tuhande alla jääma. Nüüd mõni väga selline exceli tabeli inimene võib öelda, et kas sellel on ikka mõtet. Tegelikult saab siin ühiseks nimetajaks aitamise soov, empaatiavõime ja armastus. Me oleme tundelised olevused ja proovime aidata nii ühtesid kui teisi.

Praegu ma näen seda, et väga suurele osale inimestest käib looma ravimine üle jõu. Õnnetuste ja vigastuste osakaal on vähenenud, massiliselt on tõusnud eraisikute soov abi saada, just rahalist abi, et vastasel juhul peavad looma hukkama. Minu jaoks täiesti arusaamatu on, et kui palju elab Eestis loomi, kes on täiesti poolsurnuks näljutatud. Ma saan aru, et inimene võis olla äkkvihaga ja viskas kassi aknast välja purjus peaga. Aga kui sa oled täiesti adekvaatne, käid tööl, sul on perekond, kohustused... kuidas sul on siis ketis aianurgas koer, kes ei ole saanud kuu aega järjest süüa...

