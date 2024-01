Südatalv ei lase küll veel aias talitada, ent rohenäpp saab enne külvidega alustamist uude kasvatushooaega sisse elada toidutaimede idandamisega. Idud ja noored võrsed on pungil vitamiinidest ja kasulikest ühenditest, mistõttu on neid nimetatud ka supertoiduks.

Idandamisega saab hakkama igaüks, see pole keerulisem kui lihavõtte- või kassimuru kasvatamine. Ainus vahe on mulla puudumine. Idandamiseks on kõige mõistlikum kasutada nn orgaanilisi ehk maheseemneid, millel on peal ka vastav märge.