Avasta kohaliku ööelu eksootikat

Kui päevased linnatuurid on tehtud ja soov ei ole veel hotelli magama minna, siis tasuks lasta end kanda kohalikul ööelul, millel kindlalt on üllatusi varuks. Enamikel kohtadel on oma linnaosad, kuhu soovitatakse minna just öösel. Näiteks, Tai Kuningriigi pealinnas Bangkokis, mis on teada-tuntud oma värvikireva ööelu poolest, on mitmeid linnaosi, mida külastatakse just hilisematel tundidel. Nii sattusin ka mina avastama ühte Tai kõige populaarsemat ööelu meelelahutust – ping-pongi showd. Tegemist ei ole mitte «selle» spordialaga, vaid üsnagi siivutu tegevusega, mis leiab aset stripiklubis. Millega täpsemalt tegu on, kuula videost järele või loe: