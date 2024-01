MEELETU JULMUS ⟩ Kas sõit elevandi seljas on seda väärt, et teda aastaid peksta ja piinata?

Loomi saab näha ka teisiti

Muidugi tahan, et maailm oleks parem paik ja loomadega seotud turistilõksud välja sureksid, aga ma ei taha moraali lugeda, kui valesti keegi käitub. Mulle endale meeldib loodus väga ja loomad vaat et veel rohkem – aga püüaks tibusammul sinnapoole, et vaataksime neid pärislooduses, kus nad ei ole vangistatud ja piinatud.

Ahvid ja linnud metsades on ausõna megaägedad. Jõgedel seilates tasub tähelepanelik olla ja pilku teritada, sest kui ühel hetkel näed, et see puurondi sarnane veest välja ulatuv mügarik on silmadega, võid endale õnne soovida, sest kohtasid just krokodilli. Rannas võid näha, kuidas varaan atsakal sammul hotelli terrassi alla suundub ja vilkad palmioravad, kes päevitustooli juurde musutama tulevad, teevad küll kõik südamed hellaks. No ja siis veel ootamatumad kohtumised, kui napilt pääsed mao peale astumisest või paat, millega kaljukoopaid läksid vaatama, peab natuke aega seisma, sest uudishimulikud delfiinid tulid vaatama, kelle ja millega tegu. Ja muidugi hiidkilpkonnad, kes elavad Seišellidel oma saarel ja tulevad julgelt ise uudistama. Seal avastasin mitu korda, et kännuks peetav suur muhk on jalad alla võtnud ja ligi astunud.