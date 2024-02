RASVARAVI ⟩ Et kaotada rasva, tuleb süüa rasva! Saladus on millist rasva

Mitmed tervisliku toitumise juurde kuuluvad legendid pole kaugeltki õiged. Näiteks arvamus, et kui soovid isiklikust rasvast lahti saada, pead rasva toidusedelist välja jätma. Värskeimad Skandinaavia riikides läbi viidud teadusuuringud kinnitavad, et see on sootuks vastupidi! Selleks, et kaotada rasva, on vaja rasva. Aga millist rasva? Ja millal on tagumine aeg mokad rasvaseks teha?

Inimene vajab rasvhappeid organismi toimimiseks. See on ääretult oluline toidugrupp, kuid keha reageerib erinevatele rasvadele sootuks erinevalt. Samuti loeb see, millal rasvu tarbida. Ja tähtis on ka iga silmas pidada.

«Kahjuks on tervisele otseselt ohtlikke soovitusi liikvel päris palju,» sõnab Rootsi ennetava meditsiini ekspert ja tippteadlane Mai-Lis Hellénius. «Mina soovitan alati lähtuda faktidest ja uuringutest, mitte uskuda tühje lubadusi, mis mitte millelegi ei tugine.»

Vananemine mõjutab inimese toitumis- ja energiavajadust. Inimese igapäevane energiakogus väheneb. Võiks arvata, et tark on süüa vähem ja lahjemat kraami, aga võta näpust! Vanusega muutub teatud toitainete osatähtsus järjest olulisemaks ja tervislikud rasvad kuuluvad just sellesse gruppi. Kui mõni inimene näeb välja oma ea kohta ebatavaliselt sale ja sire, tema näonahk särab ning ei meenuta kuivatatud kortsus ploomi, võid olla kindel - tema saladuseks on justnimelt heade rasvade tark tarbimine! Mida mitmekesisem ja tasakaalustatum on toitumine, seda kaugemale on võimalik lükata nii vananemist kui ka erinevaid tervisehädasid.