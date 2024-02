PÄÄSTIS SUHTE ⟩ «Kui me poleks siia tulnud, oleks me tänaseks lahus olnud!»

Selleks, et olla oma kaaslasele veelgi parem partner nii argielus kui voodimängudes, on mõistlik alustada tööst iseendaga. See võib tähendada raamatute lugemist, teraapias käimist ja taskuhäälingute kuulamist, aga ka üha julgemat osavõttu tabumaigulistest sündmustest, kus tegeletakse lisaks vaimsusele teadliku seksuaalsuse ning keha ja meeli erutavate mänguliste praktikatega, teisisõnu kaasaegse tantraga. Uurime, mis siis täpsemalt toimub suvistel tantrasündmustel.

«Kuigi oleme hästi kinnine rahvas, oleme vaimsele üsna vastuvõtlikud. Üha enam on neid, kes saavad aru, miks on oluline õppida tundma iseenda seksuaalust, näiteks muundama kehas tekkinud seksuaalse erutuse eluenergiaks,» tõdeb tantraõpetaja, terapeut ja Eesti tantrafestivali korraldaja Kristiina Saul. «Need, kes tegelevad tantraga ja käivad erinevates töötubades, on väga kaugel nn kuldse kolmnurga, tisside ja tussu näperdamisest, vaid oskavad läbi teadliku puudutuse luua turvatunnet ja naudinguid, mida me kõik vajame,» lisab tantrafestivali teine korraldaja Bella Skalkina, kes igapäevatöös on keskendunud just tantristlike praktikate õpetamisele paaridele.

Need, kes tegelevad tantraga, on väga kaugel kuldse kolmnurga näperdamisest.

Margus Sarmet ja Kristiina Saul. Foto: RUUDU RAHUMARU

Pooled uued näod

«Mina usun, et suurim põhjus, miks inimesed meie töötubadesse ja tantrafestivalile tulevad, on ikkagi uudishimu. Et mis nad seal teevad ja mida õpetatakse, et osalised kuidagi rõõmsad ja enesega rahul on,» lisab Skalkina, et mitmed rahvusvahelised uuringud on tõestanud, et paarid, kes tegelevad teadlikult oma seksuaalsuse ning enesearenguga, püsivad kauem koos ning on õnnelikumad.

Samal teemal Naine Suur lugu NAUDINGUTELE ORIENTEERITUD ÜHISKOND Seksijanus rahvas: läänes tahavad inimesed eelkõige head meelelahutust

«Võiks öelda, et umbes pooled osalistest on igal aastal uued. Paarid tulevad otsima sügavamat lähedust ja teadlikkust oma suhtesse, aga näeme ka uute tulijate seas üha rohkem vallalisi, kes suhetevahelise perioodi on otsustanud enesearengusse suunata ning mis seal salata, ka festivalil teiste vallalistega kohtumist otsivad,» tõdeb Skalkina.

Tantrafesti külalistest on umbes pooled uued näod. Foto: Tantrafest