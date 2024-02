Stress ja ärevus on tänapäeva ühiskonna lahutamatu osa, mis saadab enamikke päevast päeva. Leevenduse leidmiseks on paljudel omad nõksud, kuid millised neist on kõige levinumad. Adobe Express viis läbi uuringu, selgitamaks välja kõige levinumad hobid, mis aitavad tuua meelerahu, ning miks tasub neid tegevusi oma igapäevarutiini lülitada.