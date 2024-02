AUTAHVEL ⟩ Kes on need eesti disainerid, keda maailm armastab?

Kristina Viirpalu KV Couture. Foto: Kv Couture



Miks ma loon? Looming on minu elu. Ma hingan tänu sellele. Kui ma näen naisi kandmas minu loodud riideid, siis see tiivustab mind! Kui ma näen, kui kaunid näevad nad välja, kui hästi ja enesekindlalt kliendid ennast tunnevad, kui eriliselt säravad! See annab mulle jõudu edasi püüelda. Seda on keeruline kirjeldada, aga selle pärast ma elangi, et luua.»

Kristina Viirpalu looming on jõudnud A-klassi tähtede selga punastele vaipadele ja mõjukaimatesse moeajakirjadesse. Äsja kandis Viirpalu kunsti Tšehhi Vogues legendaarne diiva Monica Belluci.



Monica Belluci kannab KV Couture Haapsalu salli tehnikas kootud unikaalset õhtukleiti. «Diiva soovis selle peale pildistamist endale jätta,» sõnab moelooja. Nii võib teda võrratus disainis ka edaspidi näha. Foto: repro, Tšehhi Vogue

Sinimustvalge eriliseks muutja – Tiina Talumees

«Kogu moelooming tuleb minu enda südamest – mida ise kanda unistan, se - da ka kavandan ja teistele pakun. Mul on naiselik ja külluslik käekiri, ja nii ongi – tahan ilu enda ümber! 25 aastat moemaailmas on olnud nii kerge kui ka raske teekond, aga rõõmu loomingust on alati rohkem.

Tiina Talumehe show. FOTO: Foto: Konstantin Sednev



Kui sa lood südame järgi ja erilises paigas nagu Eesti, siis originaal - sus tuleb loomulikuna kaasa, ilma et peaks selle nimel vaeva nägema. Mõtlesin, mis on siis eestlaste lemmikvärvid. Ja need ongi meie pühad värvid: sinine, must ja valge. Need on ka mu enda lemmikvärvid. Sinist kannab eestlane ikka väga suure au ja uhkusega ja must-valge on klassika. Ja ma tegelikult ise ka armastan sinist. Külmad toonid on need, mis mulle üldse kõige rohkem meeldivad. Ma arvan, et siniseid kleite võib olla alati üle poole. 24. veebruari tellimused näitavad seda tõsimeeli, et sinine värv on väga hea ja kindel valik peale musta. Ja inimesed näevad selles head välja. Midagi ei ole teha – naised on kenad sinises.

Vaata videointervjuud Tiina Talumehega tema 25. juubeli galala:

16.11.2023, Tallinn. Tiina Talumees moeetendus. Foto: Konstantin Sednev



Mind tuntaksegi vist ennekõike minuliku koloriidi, silueti, kaunistuste ja glamuursete kleitide järgi. Suur nauding on anda läbi loomingu midagi head. Kõik, mis toimub maailmas, mõjutab ja puudutab mind väga palju ning peegeldub ka loomingus. Kõik need kriisid ja kannatused. Aga minu võimalus aidata ongi teha kauneid rõivaid ja pakkuda selle kaudu plaastrit hingele. Olgu ajad millised tahes, naised on alati naised. Ilu toimib kui palsam hingele – see tõesõna aitab päris hästi.»

Tiina Talumees kuulub disainerite hulka, kelle loomingut naised uhkusega piiri taga kannavad.

Tiina Talumehe show. Foto: Konstantin Sednev