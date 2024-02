KÜSIME EESTLASTELT ⟩ Kas tõeline armastus saab alguse sõprusest või romantikast?

Mia, 20 – Romantikas peab olema sõprust. Sõpruses ei pea olema romantikat

Minu jaoks kujuneb armastus välja romantikast. Kui ma näen inimest esimest korda deidil, ja kui mu esimene pilk on see, et ma näen teda oma potentsiaalse kaaslasena, siis võib sellest ju midagi rohkem välja areneda. Romantikas peab olema sõprust, aga sõpruses ei pea olema romantikat. Sõprus on väga edasiviiv jõud, aga romantika ei saa kesta ilma sõpruseta.

Renate, 25 – On kahte sorti sõprust

Minu arust tõeline armastus saab alguse romantikast. Kui see on ikka tõeline, siis kahe inimese vaheline side on nii tugev, et alguses on ikkagi killuke aimu, et see võib välja kujuneda enamaks kui lihtsalt sõprus. See ei pruugi olla kohe, pole mustvalge. Mul on platoonilisi sõprussuhteid kursavendadega küll, aga on ammu teada, et nendega ei saakski midagi enamat tekkida. Siis on aga teised sõbrad, kus tunned mõlemapoolset sümpaatiat, aga kumbki ei julge järgmist sammu teha. Samas mõlemad saavad kohe aru sellest erilisest sidemest. Aga mis on üldse tõeline armastus?