Kogu tõde näohooldusest, et nahk ei reedaks tõelist vanust

Õhtune nahahoolduse rutiin

Õhtuses nahahoolduses on väga oluliseks eesmärgiks puhastada nahk kõigest, mis sinna päeva jooksul sattunud on. Tihti arvatakse, et kui ei kasutata meiki ei ole nahka puhastada vaja. Sellisel juhul soovitan võtta vati, selle veega niisutada ja tõmmata üle näo – tulemuseks on hall vatipadi, mis tõestab ilmekalt seda, et isegi kui me ennast ei meigi, satub päeva jooksul keskkonnast meie nahale saastet ja õhtune tõhus nahapuhastus on alati omal kohal. Rääkimata sellest, et kui oleme kasutanud meiki tuleks nahk õhtul sellest kindlasti vabastada.