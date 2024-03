KÜSIME EESTLASTELT ⟩ Kust maalt algab petmine?

Minu jaoks on petmisega nii, et kui ise ei mäleta ja hinge ei näri, siis pole olnud. Siis see ei loe. Hiljem tegin sinna reeglisse ühe paranduse juurde – kui nime ei mäleta, siis ei loe. Sest vahel ikka seda, et midagi toimus kuskil peol või peale pidu, seda nagu mäletad küll. Ma oma elukaaslasele pole oma teooriaid igaks juhuks selgitanud, aga enda jaoks ikka peab kord majas olema.

Minu jaoks on nii, et inimesed muutuvad ajas ja koosolemine nii samuti. Oluline on rääkida avatud kaartidega. Laias laastus on petmine mu jaoks seksuaalne olukord, aga ma leian ka, et see on jälle koht, kus rääkida. Kui see peakski juhtuma selliselt, siis tuleks mõtiskleda see lahti – miks see juhtus, mis selle taga oli, kas mingi trauma tagajärg, kas mingi ühe momendi rahuldamine või lihtsalt uudishimu. Kui tunned, et seal taga on reaalsed tunded, mille tagajärjel tekib seksuaalne olukord, siis see liigitub petmise alla.