Kuidas saab klassikaline tubli tüdruk hakkama kooli juhtimisega? Kuidas on muutunud noorte inimeste vaated ja loomus? Tallinna kesklinna põhikooli direktor Ulla Kamp oskab vastata. See särav noor naine on haridusvaldkonda panustanud aastast 2005 ja teeb seda uskumatu kire ja põlemisega!