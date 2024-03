Epp on terve oma elu armastanud inimsuhteid, armastust ja seksi. Tema enda sõnul valitseb tema sees iga päev täielik lust ja lillepidu. Kui alguses tundus see lihtsalt positiivne fassaad, siis olles veetnud Epuga koos tunde, sain aru, kui siiras tema lustlikkus ja kergus tõesti on. Kahjuks või õnneks oleme kõik inimesed ning ka Epu elus on tulnud ette raskemaid perioode. Õnneks toovad need sageli endaga kaasa mõne olulise õppetunni.

Epul lähevad lugu rääkides silmad märjaks: «See oli väga hull haigus.» Ta tunnistab, et otsustas end koroonaviiruse vastu vaktsineerimata jätta ning sosistab: «Ma arvasin, et ma seksin nii palju, et ma jään terveks. Olin just lugenud uuringuid selle kohta, et see peaks hoidma immuunsüsteemi väga tugevana.» Täna teeb see mälestus juba ka natuke nalja, kuid toona oli asi naljast kaugel.