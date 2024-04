«Maailm on lolliks läinud! Naised kannavad oma 50kg raskema mehe pintsakuid ja arvavad, et väga ilus on!» Mammu Couture moemaja disainer Maria Tammeorg on alati julgenud asju otse öelda. Kuid ta on ka üks väheseid, kes teab tõeliselt naiseliku ja kaunistava stiili saladust. See peitub ühes väga peenelt paika mõõdetud detailis.

Ma tean, kuidas figuuri naiselikkust rõhutada nii, et see oleks kaunis ja samal ajal mugav. Mina rõhutan seda keha kõige peenemat kohta. See on imeline taktika - silueti teeb silmapilk sihvakamaks ja jalad palju pikemaks. See on kõige kavalam disainerinipp, mis tõesti teeb kõik naised kaunimaks.