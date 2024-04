SEE ON ROMANTIKA ⟩ Eestlastest reisisellid kihlusid paradiisisaarel: «JAH vastust ei tulnud ega tulnud. Mis see nüüd olgu?»

Foto: Erakogu/Talvis Lankots

Nüüd on aga plaanis südamerahuga Seišellidele jõuda ja nautida puhast rannarõõmu, kuigi me pole mingid rannapiigad ja rannaskäigud on siiamaani kujunenud selliselt, et maksimaalselt korraks käime vees, teeme paar pildiklõpsu ja siis minek. Siin riigis aga ongi enamik tegevustest ja looduslik ilu seotud just randadega.

Rendime auto, ikka mõlkis. Mulle tegelikult meeldivad mõlkis rendiautod, siis ei pea iga kurvi viisakalt välja sõitma, vaid vahest saab ka viilida ja kui lähebki peegel vastu mäenõlva, siis üks kriim juures (või üks peegel vähem) ei tee ju autole liiga. Teed on väga kitsad, nagu naaberriigis Mauritiusel. Kõige ärevam on selle juures, et kohe, kui sõidutee lõpeb, on kas kuristik või siis sügav järsak. Üle tee ääre sõites on kindel, et auto jääb kas kõhu peale kinni või veereb heal juhul 20 meetrit allapoole pehmele liivarannale. Lisaks pole siin ka kõnniteid, seega väga ohtlik kombinatsioon.

Foto: Erakogu/Talvis Lankots