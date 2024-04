Alles vaid 18 koolitatud juhtkoera

Eestis on juhtkoeri koolitatud ja kasutatud alates 1994. aastast. Praeguse seisuga on riiklikus registris 18 koolitatud juhtkoera. Sogenbitsi sõnul on seda Eesti kohta liiga vähe. «Eriti arvestades, et uut juhtkoera on ootamas umbes 3–5 nägemispuudega isikut, kes aga ei taha igasugust juhtkoera saada, vaid ikka kvaliteetset,» ütleb ta. Lisaks väheneb see number lähiaastatel ka nende inimeste arvelt, kes peavad oma töötava juhtkoera pensionile saatma.

Kõige rohkem on Eestis aktiivselt töötamas olnud 45 juhtkoera. «Arvestada tuleb ka seda, et kahjuks on mitmed kunagised aktiivsed juhtkoera kasutajad elavate seast lahkunud,» lisas Sogenbits.

MTÜ Pane Oma Meeled Proovile on avatud koostööle erinevate isikute ja organisatsioonidega. Annetusi oodatakse arveldusarvele EE327700771001659064 (LHV).

MTÜ Pane Oma Meeled proovile on juhtkoerte teenuse sotsiaalkindlustusameti lepingupartner alates 11. maist 2023. MTÜ poole saab pöörduda nii juhtkoera taotlemise, õppelaagrite, kindlustuse, juhtkoerte veterinaarkulude kompenseerimise kui ka ootamatute tervisekulude küsimustega.

Lisainfo:

Christel Sogenbits, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile juhtkoera teenuse koordinaator

E-post: christel@pomp.ee

Koduleht: pomp.ee – Pane oma meeled proovile!

Facebooki lehekülg