KÜSIME EESTLASTELT Kas armukadedus on hea? «Helistasin juuksurisse, et uurida, kas ta on ikka seal»

Mis veel…

Teada tuntud teema on olnud, et naistel ega meestel ei saa olla vastassoost sõpru ning väga paljudes suhetes on see suur kivi.

Ma eelnevalt mainisin, et küsimusi küsida on okei, samuti on oma tõsise mure rääkimine (on see siis eelnevast suhtest tulenev trauma, hirm, raskem periood suhtes jne). Me oleme inimesed. Kuid keelamine ilma igasuguse põhjuseta, selgituseta, on minu arvates mürgine.

Olen ise olnud suhtes, kus igasugune klassivendade ja teiste kuttidega suhtlemine oli k e e l a t u d. Kaotasin tolleaegse kutist parima sõbra, kes tegelikult oli mulle väga armas ning suureks toeks (suhe oli täiesti platooniline). Pigem oli suuresti asi ka selles, et ma ei suutnud end kehtestada ning öelda teisele, et see pole normaalne.

Mina kannan, mida ma tahan! Olgu selleks kasvõi paljastav minikleit!