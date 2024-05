Elu raskeim, kuid ägedaim seiklus: pime naine kõndis valge kepi abil üle 300 kilomeetri

Julia on hüpanud ka langevarjuga. Foto: Erakogu

Kui sa ei näe, on sul igapäevaelus väga palju takistusi, eriti liikumisel.

Kellega tavaliselt reisid?

Olen mitu korda reisinud ainult koos lastega. Ja olen lennanud täitsa üksi, niimoodi, et sõbranna tuli lennujaama vastu. Olen küll lugenud mõne pimeda kohta, kes üksi reisivad, kasutavad erinevaid äppe ja kohapeal otsivad inimesi, kellega näiteks ekskursioonile minna. Aga minu jaoks on reisil ühtlasi väga oluline olla inimestega, keda ma armastan ja kellega on lõbus. See on kvaliteetaeg.

Koos lastega olen käinud Pariisis, Disneylandis. Olen käinud ka Inglismaal, Soomes, Rootsis, Portugalis, Hispaanias, Türgis, Saksamaal, Belgias, Venemaal, Leedus, Lätis, Bulgaarias.

Julia Pariisis. Foto: Erakogu

Olles ise vaegnägija, võin öelda, et see mõte, et pimedana teise riiki üldse minna, nõuab tegelikult väga palju julgust ja enesekindlust.

Mina jälle tunnen, et peaksin väga pingutama, et kodus istuda. Inimesed on erinevad. Kui keegi ütleks, et istu kaks nädalat kodus, siis ma ei tuleks sellega toime. Ma ikka midagi korraldaks. Ma ei ütle, et ma ei karda midagi. Loomulikult kardan, eriti kui käin reisidel koos lastega.

Kui lihtne sul on reisimise jaoks raha leida?