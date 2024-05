Pimeda naise ehmatav reisikogemus: mõtlesin, kas see on pommiähvardus...

Kuigi Julia on pime, on ta reisinud rohkem kui kümnes riigis ning kogenud seiklusi, mida paljud ette võtta ei julgeks. Näiteks on ta hüpanud langevarjuga ja läbinud valge kepi abil 360 kilomeetrit Santiago de Compostela palverännakul.

«Üritan läbi elu seigelda,» ütleb kahe teismelise lapse ema Julia Kabanova. Juliale meeldib liikuda ning nii on matkamisest kujunenud armastatud hobi. Julia üks suurimaid kirgi on ka reisimine ning ta teeb seda sageli koos lastega. Seda hoolimata sellest, et nägemispuue seab liikumisele lugematult piiranguid igal sammul ja ette võib tulla ka ehmatavaid olukordi.

«Pariisis oli selline olukord, et järsku kõik rongid jäid seisma. See oli küll kõhe tunne, tekkis korraks mõte, et mis see nüüd on, kas pommiähvardus... aga õnneks olid inimesed abivalmid ja me saime sealt maa alt välja,» räägib naine.

Üle kõige armastab Julia aga matkata. Matkapisiku sai ta külge 2015. aastal, kui osales telesaates «Piire ületades» ja läbis koos teiste erivajadustega inimestega kõigest 15 päevaga Eesti metsades 350 kilomeetrit. Nii pika matka läbimine oli esmakordne kogemus. «Kui saate jaoks nõusoleku andsin, siis ega ma tegelikult ei saanud aru, kui raske see tuleb,» meenutab ta. Matk inspireeris naist aga sedavõrd, et ta avastas, et soovib matkamist jätkata. «Ühest küljest see tohutult väsitab, aga teisalt annab emotsionaalselt palju juurde, saad olla iseendaga, oma mõtetega. Mul tuli see äratundmine, et see on äge. Tahaks edaspidi veel ja veel!»